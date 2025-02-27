Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Госпогранслужбу.

Читайте также Изменения заработали: на пункте пропуска с Венгрией ввели бронирование времени пересечения границы

Что изменилось для мужчин, пересекающих границу

С 27 февраля 2025 года во время действия правового режима военного положения пропуск через границу граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, которые перевозят медицинские грузы, гуманитарную помощь, будет осуществляться на общих основаниях.

Ранее решение об их выезде принималось Министерством развития общин и территорий Украины, или военными администрациями: теперь эта норма больше не действует.