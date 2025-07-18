Fight for life: Пивоваров, Усик и Korolova выпустили совместный трек накануне боя с Дюбуа

Сегодня состоялся релиз трека Fight for life, который в последнее время уже наделал шума. Артем Пивоваров, Александр Усик и Korolova не просто стали частью совместной работы, но и присоединились к созданию новой видеоигры.

Эта песня создана в рамках культурного проекта Пивоварова "ВІРШІНШІ". Ее специально выпустили накануне боя Усика с Дюбуа, чтобы донести месседж о стойкости и мужестве украинцев, которых олицетворяет боксер, пишет Show24.

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История песни заключается в вечной битве между светом и тьмой. В центре событий три персонажа: Усик как воин-искатель, Korolova как олицетворение вдохновения и гармонии и Пивоваров – источник высшей энергии. Добавим, что эти персонажи могут стать главными героями будущей видеоигры. На своем пути главный герой сталкивается с разрушительными силами и именно через это сейчас проходит украинский народ.

Pivovarov x Korolova – Fight for Life (feat. Usyk): смотрите видео онлайн

Как говорит сам Артем, Fight for life – это эксперимент, как и последние его работы.

В этой работе Усик является олицетворением украинского народа. Он бесстрашный, непокоренный, никогда не сдается, движется только вперед и борется с темными силами. Так исторически сложилось, что мы успели подготовить Fight for life под легендарный бой непобежденного чемпиона, который будет защищать свой пояс и в очередной раз покажет, что украинцы – несокрушимый волевой народ,

– подытожил артист.

Артем Пивоваров и Korolova / Фото пресс-службы певца

Korolova, которая является представительницей мировой melodic techno музыки, очень обрадовалась возможности записать трек с Артемом. А настоящим сюрпризом для диджейки стало участие Александра Усика.

Чемпиону в песне принадлежит несколько фраз.

"Ни буря, ни враг меня не сломает".

"Живу я с Богом, который помогает".

К слову, Александр вчера на открытой тренировке использовал именно этот трек.

Ранее мы писали, где можно посмотреть реванш Усик – Дюбуа, и сколько это стоит.