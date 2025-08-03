Племянница принцессы Дианы выходит замуж: очаровательные фото с помолвки в Греции
- Леди Элиза Спенсер, племянница принцессы Дианы, обручилась с Ченнингом Миллердом на острове Санторини в Греции.
- Ченнинг Миллерд – бизнесмен из Южной Африки, а с Элизой они знакомы с 2016 года.
Леди Элиза Спенсер, племянница принцессы Дианы, обручилась с возлюбленным Ченнингом Миллердом. Помолвка состоялась на острове Санторини в Греции.
Элиза Спенсер – дочь британской модели Виктории Эйткен и брата принцессы Дианы, Эрла Чарльза Спенсера. У своем инстаграме она сообщила, что выходит замуж, передает Show 24.
К слову Не скрывают чувств: Памела Андерсон и Лиам Нисон официально подтвердили свои отношения
Леди Элиза Спенсер опубликовала серию фото, на которых показала живописные пейзажи острова Санторини в Греции. Именно там она сказала "да" своему бойфренду-предпринимателю Ченнингу Миллерду.
На веки вечные,
– подписала трогательное сообщение леди Элиза.
Элиза Спенсер и Ченнинг Миллерд / Фото из инстаграма Элизы Спенсер
Сестра Элизы, леди Амелия Спенсер, одной из первых поздравила помолвленную пару в комментариях.
"Лучшие новости на свете. Я безумно рада за вас обоих! Идеальная пара и помолвка мечты", - написала Амелия.
Что известно об отношениях пары?
Элизу и Ченнинга познакомил муж леди Амелии на званом ужине в Южной Африке. С 2016 года они начали встречаться.
Ченнинг Миллерд – бизнесмен и предприниматель из Южной Африки. Он воспитывает сына Нейта от предыдущих отношений.
Добавим, весной леди Амелия и леди Элиза официально показали публике своих партнеров. Они приняли участие в совместной романтической фотосессии.