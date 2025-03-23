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Show24 Музыка Победитель Евровидения-2017 презентовал украиноязычную песню
23 марта, 13:04
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Победитель Евровидения-2017 презентовал украиноязычную песню

София Хомишин
Основні тези
  • Победитель Евровидения-2017 Сальвадор Собрал выпустил песню на украинском языке вместе с украинской джазовой исполнительницей Екатериной Авдыш.
  • Трек называется One Way Ticket.

Победитель Евровидения-2017 Сальвадор Собрал выпустил песню на украинском языке. Трек португальский певец записал в сотрудничестве с украинской джазовой исполнительницей Екатериной Авдыш.

Композиция называется One Way Ticket. Сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Екатерины.

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Песня имеет следующую структуру: сначала звучит куплет в исполнении украинской певицы, затем припев, после чего вступает Сальвадор, а завершают композицию они вместе.

Лети, птичка, лети, этот мир весь твой. Твой дом теперь вся планета. Ты свободна, ты не в сетях. Лети, птичка, лети, и просто сияй. Этот мир ждет твоего сияния. В этом саду ты – мальва. Лети, птичка, лети. Мой дом теперь вся планета, вся планета,
– поётся в припеве.

AVDYSH и Salvador Sobral – One Way Ticket: смотрите видео онлайн

Что известно о Сальвадоре Собрале

  • Исполнитель одержал победу на Евровидении в 2017 году с лирической композицией Amar Pelos Dois, когда песенный конкурс проходил в Киеве. Потом он приезжал в Украину, где давал концерты.
  • После начала полномасштабного российского вторжения португальский певец неоднократно демонстрировал свою солидарность с украинским народом.
  • В 2022 году он опубликовал видео своего исполнения песни "Обійми" группы "Океан Эльзы", записанной в Киеве годом ранее. Артист также распространял контакты организаций, которые помогали украинским беженцам в Португалии, и давал благотворительные концерты в поддержку Украины.
  • Потом в украинском издании Vogue было опубликовано трогательное письмо Собрала, где он выразил убеждение, что Украина должна оставаться свободной и независимой страной и продолжать строить свое будущее. Певец тогда заявил о готовности вернуться в мирную Украину, чтобы спеть для ее свободных граждан.