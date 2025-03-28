Победительница "Холостяка-12" Екатерина Лозовицкая впервые раскрыла причину разрыва с женихом

Победительница "Холостяка-12" Екатерина Лозовицкая недавно рассказала, что разошлась с парнем Владимиром после двух лет отношений. Теперь же она раскрыла причину их разрыва.

Об этом блогерша рассказала в новом интервью. Сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Славы Демина.

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Выяснилось, что Владимир сделал предложение Екатерине, однако через несколько недель она отменила помолвку. В интервью девушка призналась, что не почувствовала настоящей любви. По словам Екатерины, отношения были здоровыми, но ей не хватало "химии" с мужчиной.

Я понимала, что либо я строю с этим человеком семью, либо я ухожу. Я не отказала во время предложения, но потом я поняла, что не готова,

– рассказала Лозовицкая.

Она добавила, что Владимир был шокирован таким решением девушки. "Ему было больно. Он не ожидал", – отметила Екатерина.

Девушка поблагодарила молодого человека за прекрасные совместные мгновения, но отметила, что пока не готова к новым отношениям, потому что ей нужно время, чтобы оправиться от расставания.

Интервью с Екатериной Лозовицкой: смотрите видео онлайн

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