Тарасик показал, что он хороший актер, – победительница "Холостяка" о Цымбалюке
- Победительница "Холостяка-14" Надин Головчук высказалась о Тарасе Цимбалюке в новом выпуске проекта "Цветочная ревизия".
- Надин назвала Цимбалюка хорошим актером, но также модель верит, что он хороший человек.
Около месяца назад состоялся финал 14 сезона "Холостяка", однако обсуждения реалити не утихают. В том числе и из-за того, что девушки продолжают давать интервью и ходить на различные шоу.
Победительница "Холостяка-14" Надин Головчук стала героиней нового выпуска проекта "Цветочная ревизия", который вчера вышел на ютуб-канале блогера Анастасии Скальницкой. Девушки обсудили и Цымбалюка.
Девушки, которые решили принять участие в "Холостяке", знали, что главным героем нового сезона будет актер. Участниц предупреждали, что они будут общаться с Тарасом Цимбалюком только перед камерами.
У меня была мысль, что может быть какая-то игра. Даже когда была на проекте, я себя останавливала и не давала влюбляться или полностью войти с головой в вот эту историю, потому что понимала, что если влюблюсь, полностью туда влезу, мне будет больно. И я себя старалась держать. Я понимала, где мы,
– поделилась Надин Головчук.
Модель рассказала, что где-то на середине проекта ни она, ни Тарас не чувствовали, что их снимают камеры. Надин призналась, что они хорошо проводили время, и девушка была готова дать шанс этой истории.
Я понимала, что у нас есть метч, что нам есть о чем поговорить, и что мы друг друга классно чувствуем,
– добавила она.
На финальном свидании Головчук осознала, какую ответственность взяла на себя. Модель не понимала, как будут складываться их отношения, если Цимбалюк ее выберет, – уже вне камер.
Я верила в Тарасика. Тарасик показал, что он хороший актер. Но человек он тоже неплохой,
– отметила Надин.
Надин Головчук в проекте "Цветочная ревизия": смотрите видео онлайн
Почему сложились отношения Цимбалюка и Головчук?
На пост-шоу Тарас Цимбалюк заявил, что во время последних встреч они с Надин закрывались друг от друга и "пытались искусственно что-то запустить". А Головчук призналась, что участие в "Холостяке" сильно повлияло на ее эмоциональное состояние, поэтому модель не имела ресурса на построение отношений.
Впоследствии в интервью Еве Коршик Цимбалюк рассказал, что после проекта они с Головчук переписывались. Актер написал девушке, что нет смысла тратить время друг друга, и они решили разойтись.
Надин и Тарас поддерживали связь около месяца. В интервью Славе Демину модель делилась, что даже ездила к Цимбалюку на гастроли. Девушка также призналась, что актер завершил их отношения через голосовое сообщение. Головчук назвала такой поступок "детским садом".