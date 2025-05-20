Победительница "Холостяка" после разрыва с Тереном впервые показала лицо нового бойфренда
- Победительница шоу "Холостяк" Инна Белень впервые показала лицо своего нового бойфренда на фото.
Победительница шоу "Холостяк" Инна Белень продолжает интриговать поклонников и намекать на новый роман. На этот раз она поделилась свежим фото с бойфрендом.
Ранее Инна Белень только делилась романтическими кадрами, но оставляла лицо избранника за кадром. Теперь он полностью "засветился" на фото. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Инны.
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Инна Белень обнародовала новый снимок, который сделала с любимым, позируя перед зеркалом в объятиях. На этот раз победительница реалити не прятала его лицо.
Инна предстала на фото в черных джинсах, топе с глубоким декольте и в рубашке в клетку. А ее бойфренд выбрал темный повседневный наряд. Невозможно не заметить, что избранник Белень значительно выше ее.
Инна Белень с бойфрендом / Фото из инстаграма Инны Белень
Личная жизнь Инны Белень
- Волонтер Инна Белень стала победительницей проекта "Холостяк" и попыталась построить отношения с Александром Тереном. Через некоторое время пара разошлась на фоне публичных ссор.
- Блогер Елена Мандзюк и подруга Александра Терена впоследствии заявила, что у главных героев "Холостяка" вообще не было отношений. Зато Инна назвала эти слова "вымышленной историей".
- Уже в начале мая победительница "Холостяка-13" намекнула на новый роман.