Победительница "Холостяка" после разрыва с Тереном впервые показала лицо нового бойфренда

Победительница шоу "Холостяк" Инна Белень продолжает интриговать поклонников и намекать на новый роман. На этот раз она поделилась свежим фото с бойфрендом.

Ранее Инна Белень только делилась романтическими кадрами, но оставляла лицо избранника за кадром. Теперь он полностью "засветился" на фото. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Инны.

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Инна Белень обнародовала новый снимок, который сделала с любимым, позируя перед зеркалом в объятиях. На этот раз победительница реалити не прятала его лицо.

Инна предстала на фото в черных джинсах, топе с глубоким декольте и в рубашке в клетку. А ее бойфренд выбрал темный повседневный наряд. Невозможно не заметить, что избранник Белень значительно выше ее.



Инна Белень с бойфрендом / Фото из инстаграма Инны Белень

Личная жизнь Инны Белень