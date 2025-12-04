Она не просто так молчит, – Суханов удивил, почему Ротару не говорит о войне в Украине
- София Ротару хочет дать интервью о своей гражданской позиции, но пока не может из-за определенных обстоятельств.
- Ротару поддержала украинских защитников в 2022 году, отказалась петь для россиян, но, вероятно, продолжает платить имущественный налог в бюджет России из-за собственности в Крыму.
Алексей Суханов – ведущий программы "Говорит вся страна", уже неоднократно упоминал о Софии Ротару. Он объясняет, что хотел бы взять у артистки интервью, однако есть причина, по которой она молчит.
Телеведущий убеждает, что исполнительница готова дать интервью и объяснить свою гражданскую позицию, однако сейчас этого сделать не может, пишет 24 Канал со ссылкой на программу "ИПсО и Люди".
Может заинтересовать Тарас Тополя прокомментировал слухи о том, что развод с Еленой является пиар-ходом
Суханов заявляет, что ему объяснили, что Ротару не просто так молчит.
Я бы хотел записать интервью с Софией Михайловной. Она отказывается. Она очень хочет говорить, но, поверьте мне, сейчас пока есть одно обстоятельство, которое ей мешает. Она не просто так молчит, как мне объяснили,
– заверил ведущий.
Алексей добавил, что у него нет права раскрывать подробностей, однако он точно знает, что София Михайловна точно неравнодушна к тому всему, что происходит в Украине в последние годы. Мужчина убеждает, что есть веские обстоятельства, которые пока не позволяют Ротару говорить.
В октябре этого года Алексей Суханов заявлял на ютуб-канале "И Грянул Грэм", что София Ротару находится в Украине и хочет дать интервью, но пока не готова к этому из-за душевного и физического состояния.
Что известно о гражданской позиции Софии Ротару?
- Лайма Вайкуле рассказывала, что когда началась полномасштабная война, то Ротару находилась в Киеве.
- Сама же артистка опубликовала 28 февраля в инстаграме сообщение, где выразила поддержку украинским защитникам и призвала к миру.
- После этого несколько раз публиковала поздравления по случаю определенных праздников, а во время российских обстрелов изредка может поделиться кадрами ужасных последствий.
- В 2023 году стало известно о том, что знаменитость отказалась петь для россиян на корпоративе.
- Сестра Ротару уже несколько раз говорила, что певица все время живет в Киеве. Но в этом году стало известно, что артистка еще раньше переоформила право собственности на "Виллу Софию", что в Крыму, на своего сына. Более того, СМИ писали, что исполнительница до сих пор платит деньги садовнику, который ухаживает за территорией, и платит имущественный налог в бюджет РФ.