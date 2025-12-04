Укр Рус
4 грудня, 10:05
2

Вона не просто так мовчить, – Суханов здивував, чому Ротару не говорить про війну в Україну

Марта Гнат
Основні тези
  • Софія Ротару хоче дати інтерв'ю про свою громадянську позицію, але поки що не може через певні обставини.
  • Ротару підтримала українських захисників у 2022 році, відмовилася співати для росіян, але, ймовірно, продовжує сплачувати майновий податок у бюджет Росії через власність у Криму.

Олексій Суханов – ведучий програми "Говорить вся країна", вже неодноразово згадував про Софію Ротару. Він пояснює, що хотів би взяти в артистки інтерв'ю, однак є причина, через яку вона мовчить.

Телеведучий переконує, що виконавиця готова дати інтерв'ю й пояснити свою громадянську позицію, однак зараз цього зробити не може, пише 24 Канал із посиланням на програму "ІПсО і Люди".

Суханов заявляє, що йому пояснили, що Ротару не просто так мовчить.

Я б хотів записати інтерв'ю з Софією Михайлівною. Вона відмовляється. Вона дуже хоче говорити, але, повірте мені, зараз поки є одна обставина, яка їй заважає. Вона не просто так мовчить, як мені пояснили, 
– запевнив ведучий.

Олексій додав, що у нього немає права розкривати подробиць, однак він точно знає, що Софія Михайлівна точно небайдужа до того всього, що відбувається в Україні останніми роками. Чоловік переконує, що є вагомі обставини, які наразі не дозволяють Ротару говорити.

У жовтні цього року Олексій Суханов заявляв на ютуб-каналі "И Грянул Грэм", що Софія Ротару перебуває в Україні й хоче дати інтерв'ю, але наразі не готова до цього через душевний і фізичний стан.

Що відомо про громадянську позицію Софії Ротару?

  • Лайма Вайкуле розповідала, що коли почалась повномасштабна війна, то Ротару перебувала у Києві.
  • Сама ж артистка опублікувала 28 лютого в інстаграмі допис, де висловила підтримку українським захисникам і закликала до миру.
  • Після цього декілька разів публікувала привітання з нагоди певних свят, а під час російських обстрілів зрідка може поділитись кадрами жахливих наслідків.
  • У 2023 році стало відомо про те, що знаменитість відмовилася співати для росіян на корпоративі.
  • Сестра Ротару уже декілька разів говорила, що співачка весь час живе у Києві. Та цього року стало відомо, що артистка ще раніше переоформила право власності на "Віллу Софію", що у Криму, на свого сина. Ба більше, ЗМІ писали, що виконавиця досі платить гроші садівнику, який доглядає за територією, і сплачує майновий податок у бюджет РФ.