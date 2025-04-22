Принц Уильям посетит похороны Папы Франциска: поедет ли на церемонию прощания король Чарльз III

Принц Уильям будет присутствовать на церемонии прощания с Папой Римским Франциском, которая запланирована на субботу, 26 апреля. Эту информацию подтвердил Кенсингтонский дворец.

Также стало известно, посетит ли событие король Чарльза III. Сообщает Show 24 со ссылкой на Sky News.

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Как оказалось, принц Уильям на похоронах Папы Римского Франциска будет представлять своего отца, короля Чарльза III. Известно, что понтифика похоронят в базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме.



Принц Уильям посетит похороны Папы Римского Франциска / Скриншот с сайта Sky News.

Это решение приняли через несколько недель после госпитализации Чарльза III. Тогда король попал в больницу в Лондоне из-за временных побочных эффектов от лечения онкологического заболевания.

Несмотря на беспокойство общественности, представители королевской семьи уверяют, что состояние здоровья монарха стабильное. По информации дворца, король чувствовал себя довольно хорошо и в тот же день после госпитализации вернулся в Клеренс-хаус, где продолжил работать в своем кабинете. Однако подробной информации о ходе лечения монарха дворец не предоставляет.

Стоит отметить, что недавно стало известно, когда состоялась последняя встреча короля Великобритании Чарльза III и его жены, королевы Камиллы, с Папой Римским Франциском.