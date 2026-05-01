Первый полуфинал Евровидения-2026 уже позади: как выступили участники в этот вечер

Сегодня, 12 мая, в Вене – столице Австрии, состоялся первый полуфинал Евровидения. В прямом эфире выступило 15 стран. Среди конкурсантов не было представительницы Украины LELÉKA, ведь певица выступит во втором полуфинале, который состоится 14 мая.

Сейчас букмекеры прогнозируют победу Финляндии. Эти данные опубликовали на eurovisionworld. В этом году упомянутую страну представляют Lampenius & Parkkonen с песней Liekinheitin. Эти конкурсанты выступили в первом полуфинале. Если у вас не было возможности посмотреть прямой эфир, то 24 Канал уже собрал все сегодняшние выступления в одной подборке.

Видео выступлений всех участников первого полуфинала

Евровидение-2026 первый полуфинал: Молдова – Satoshi – Viva, Moldova: смотрите видео онлайн

Евровидение-2026 первый полуфинал: Швеция – Felicia – My System: смотрите видео онлайн

Евровидение-2026 первый полуфинал: Хорватия – Lelek – Andromeda: смотрите видео онлайн

Евровидение-2026 первый полуфинал: Греция – Акилас – Ferto: смотрите видео онлайн

Евровидение-2026 первый полуфинал: Португалия – Bandidos do Cante – Rosa: смотрите видео онлайн

Евровидение-2026 первый полуфинал: Грузия – Bzikebi – On Replay: смотрите видео онлайн

Евровидение-2026 первый полуфинал: Финляндия – Линда Лампениус и Пит Паркконен – Liekinheitin: смотрите видео онлайн

Евровидение-2026 первый полуфинал: Черногория – Тамара Живкович – Nova zora: смотрите видео онлайн

Евровидение-2026 первый полуфинал: Эстония – Vanilla Ninja – Too Epic To Be True: смотрите видео онлайн

Евровидение-2026 первый полуфинал: Израиль – Ноам Беттан – Michelle: смотрите видео онлайн

Евровидение-2026 первый полуфинал: Бельгия – Essyla – Dancing on the Ice: смотрите видео онлайн

Евровидение-2026 первый полуфинал: Литва – Lion Ceccah – Sólo quiero más: смотрите видео онлайн

Евровидение-2026 первый полуфинал: Сан-Марино – Senhit – Superstar: смотрите видео онлайн

Евровидение-2026 первый полуфинал: Польша – Alicja – Pray: смотрите видео онлайн

Евровидение-2026 первый полуфинал: Сербия – Lavina – Kraj mene: смотрите видео онлайн

Страны Большой пятерки – Германия и Италия представили свои номера во время первого полуфинала. Напомним, что эти участники имеют право автоматически проходить в большой финал.

Каким будет номер LELÉKA во втором полуфинале?

Выступление начинается с того, что LELÉKA идет по белому подиуму навстречу музыканту Ярославу Джусю, который аккомпанирует ей на бандуре. Для певицы этот инструмент символизирует ощущение дома.

После первого припева сцена погружается в темноту, а все внимание переключается на LELÉKA. Впоследствии происходит особый момент – артистка выполняет кульминационную ноту.

Как рассказали организаторы, представительница Украины одета в белое платье поверх белых брюк, с тонкими полосками ткани, наслоенными и прикрепленными таким образом, чтобы хорошо реагировать на движения певицы.

Напомним, что режиссером-постановщиком номера LELÉKA стал Илья Дуцик.