После слухов о тайной свадьбе: Диана Зотова из "Холостяка" сообщила, что помолвлена
- Диана Зотова из "Холостяка" сообщила, что помолвлена, но свадьба еще не состоялась.
- Ранее в сети появились слухи о тайной свадьбе, которые модель опровергла, объяснив, что это была съемка свадебных платьев.
2 января на экраны вышло пост-шоу 14 сезона "Холостяка", где появилась Диана Зотова, которой пророчили победу на проекте. Модель сообщила, что ей сделал предложение возлюбленный.
Зотова отметила, что свадьбу они пока не сыграли. Однако показала кольцо, которое ей подарил избранник, пишет 24 Канал.
Свадьбы не было, но мне сделали предложение. Я помолвлена. Я сказала "да". Это было совсем недавно, больше месяца назад, но свадьбы еще ждем,
– сказала Диана Зотова.
Напомним, что в ноябре в сети появились фото с якобы свадьбы Зотовой. Утверждалось, что модель сфотографировали возле Министерства юстиции в Тбилиси с женихом и гостями. На фотографии можно увидеть и ее брата.
В сети предположили, что избранником Дианы стал ее бывший бойфренд – футболист Николай Кухаревич. Впоследствии девушка прокомментировала слухи о том, что вышла замуж. По словам модели, это была съемка свадебных платьев.
Когда Диана Зотова покинула проект?
Диана Зотова покинула проект в 5 выпуске. Тарас Цимбалюк попрощался с ней еще до церемонии роз. Дело в том, что девушка призналась, что что до сих пор испытывает чувства к бывшему.
Впоследствии модель рассказала, что разошлась с парнем задолго до участия в "Холостяке". Во время первой вечеринки она отпросилась на съемку во Францию, которая была запланирована ранее, и тогда ей позвонил бывший.
Бывшие влюбленные поговорили и Зотова поняла, что чувства не исчезли. По словам Дианы, Цимбалюк принял ее решение уйти из проекта и поблагодарил за искренность, но в эфире этого не показали.