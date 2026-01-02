После слухов о тайной свадьбе: Диана Зотова из "Холостяка" сообщила, что помолвлена

2 января на экраны вышло пост-шоу 14 сезона "Холостяка", где появилась Диана Зотова, которой пророчили победу на проекте. Модель сообщила, что ей сделал предложение возлюбленный.

Зотова отметила, что свадьбу они пока не сыграли. Однако показала кольцо, которое ей подарил избранник, пишет 24 Канал.

Свадьбы не было, но мне сделали предложение. Я помолвлена. Я сказала "да". Это было совсем недавно, больше месяца назад, но свадьбы еще ждем,

– сказала Диана Зотова.

Напомним, что в ноябре в сети появились фото с якобы свадьбы Зотовой. Утверждалось, что модель сфотографировали возле Министерства юстиции в Тбилиси с женихом и гостями. На фотографии можно увидеть и ее брата.

В сети предположили, что избранником Дианы стал ее бывший бойфренд – футболист Николай Кухаревич. Впоследствии девушка прокомментировала слухи о том, что вышла замуж. По словам модели, это была съемка свадебных платьев.

Диана Зотова в свадебном платье / Фото из сети

Когда Диана Зотова покинула проект?