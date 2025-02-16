Klavdia Petrivna собрала аншлаг во Львове, а Потап дал интервью россиянину: главные события недели

Эта неделя в мире украинского шоубизнеса оказалась насыщенной событиями, которые всколыхнули общественность и социальные сети. Театральный скандал, который привел к уголовному производству, встреча принца Гарри и украинских воинов, резонансное интервью и феерические концерты – все это держало внимание публики в течение последних дней.

Следовательно, Show 24 написал краткий обзор самых горячих событий, что точно не оставят вас равнодушными.

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Скандал в Молодом театре и отстранение Андрея Билоуса

После обвинений в сексуальных домогательствах к студенткам, под стенами Молодого театра и КГГА прошли акции протеста против режиссера Андрея Билоуса.

После этого Билоуса отстранили от должности на месяц, а его обязанности временно будет исполнять Ирина Грицуляк.

Кроме того, полиция Киева открыла уголовное производство по статье о сексуальном насилии.

Я убежден, что общество, которое отказывается от принципа презумпции невиновности, рискует вернуться во времена, когда приговоры выносила толпа, а не суд. Сегодня меня объявляют виновным не на основании доказательств, а из-за общественного давления,

– считает Андрей Белоус.

Принц Гарри поддержал украинских воинов на Играх Непокоренных

Ярким событием стала встреча принца Гарри и Меган Маркл с украинской сборной на Играх Непокоренных-2025 в Канаде. Основатель соревнований лично пообщался с нашими защитниками и сфотографировался с бывшими пленными на фоне флагов с лозунгами Free Azov и Free Azovstal Defenders. Кроме того, особое внимание публики привлекло то, что принц Гарри появился с шевроном бригады "Рубеж" НГУ.

Первое большое интервью Потапа с начала полномасштабного вторжения

Это событие вызвало значительный резонанс. В трехчасовом разговоре с российским журналистом Юрием Дудем рэпер коснулся многих острых тем: от своего выезда из Украины до личной жизни и отношений с Настей Каменских. Общение на русском языке и сам факт интервью российскому журналисту вызвали неоднозначную реакцию в украинском обществе.

Потап дал интервью российскому пропагандисту Дудю / Скриншоты с ютуба

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Яркие концерты Klavdia Petrivna во Львове

Завершением недели стали два аншлаговые концерты Klavdia Petrivna во Львове ко Дню святого Валентина. На этих концертах исполнительница поразила зрителей не только своим изысканным образом в черной юбке с разрезом и пиджаке с камнями, но и мощными выступлениями с OSTY и группой TVORCHI.

Напомним, недавно певица анонсировала свой первый мини-тур – в марте она выступит в трех городах Польши: Варшаве, Вроцлаве и Кракове.