Відтак, Show 24 написав короткий огляд найгарячіших подій, що точно не залишать вас байдужими.

Не пропустіть Замість Мішиної: хто стане новою ведучою шоу "Я люблю Україну

Скандал у Молодому театрі й відсторонення Андрія Білоуса

Після звинувачень у сексуальних домаганнях до студенток, під стінами Молодого театру та КМДА пройшли акції протесту проти режисера Андрія Білоуса.

Після цього Білоуса відсторонили від посади на місяць, а його обов'язки тимчасово виконуватиме Ірина Грицуляк.

Крім того, поліція Києва відкрила кримінальне провадження за статтею про сексуальне насильство.

Я переконаний, що суспільство, яке відмовляється від принципу презумпції невинуватості, ризикує повернутися до часів, коли вироки виносив натовп, а не суд. Сьогодні мене оголошують винним не на підставі доказів, а через суспільний тиск,

– вважає Андрій Білоус.

Принц Гаррі підтримав українських воїнів на Іграх Нескорених

Яскравою подією стала зустріч принца Гаррі та Меган Маркл з українською збірною на Іграх Нескорених-2025 у Канаді. Засновник змагань особисто поспілкувався з нашими захисниками та сфотографувався з колишніми полоненими на фоні прапорів з гаслами Free Azov та Free Azovstal Defenders. Крім того, особливу увагу публіки привернуло те, що принц Гаррі з'явився з шевроном бригади "Рубіж" НГУ.

Перше велике інтерв'ю Потапа з початку повномасштабного вторгнення

Ця подія викликала значний резонанс. У тригодинній розмові з російським журналістом Юрієм Дудем репер торкнувся багатьох гострих тем: від свого виїзду з України до особистого життя та стосунків з Настею Каменських. Спілкування російською мовою та сам факт інтерв'ю російському журналісту викликали неоднозначну реакцію в українському суспільстві.

Потап дав інтерв'ю російському пропагандисту Дудю / Скриншоти з ютубу

До теми Трошки п*зд*ть, – відомий ведучий прокоментував скандальне інтерв'ю Потапа росіянину Дудю

Яскраві концерти Klavdia Petrivna у Львові

Завершенням тижня стали два аншлагові концерти Klavdia Petrivna у Львові до Дня святого Валентина. На цих концертах виконавиця вразила глядачів не лише своїм вишуканим образом у чорній спідниці з розрізом та піджаку з камінцями, але й потужними виступами з OSTY та гуртом TVORCHI.

Нагадаємо, нещодавно співачка анонсувала свій перший мінітур – у березні вона виступить у трьох містах Польщі: Варшаві, Вроцлаві та Кракові.