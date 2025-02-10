"Потап, мозги – это не твое": как украинцы отреагировали на интервью скандального рэпера Юрию Дудю

Казалось, что Потап уже давно пробил дно, однако сегодня он опустился еще ниже. Скандальный рэпер, который отсиживается за границей, дал свое первое большое интервью за время полномасштабного вторжения. Для такого "важного события" он выбрал российского пропагандистского журналиста Юрия Дудя и наговорил аж на три часа.

За время большой войны России против Украины Потап оскандалился уже несколько раз, а его интервью Дудю вызвало очередное возмущение у украинцев, которое они активно выражают в сети. Если у кого-то еще была надежда на то, что рэпер возьмется за ум, то сегодня она окончательно угасла, пишет 24 Канал.

К слову "Заочная" тероборона, выезд из Украины, хейт: главное из интервью Потапа российскому пропагандисту

Едва ли не самая большая волна обсуждения поднялась в соцсети X (бывшем твиттере). Многих пользователей не удивило то, что Потап дал интервью россиянину. Они подчеркивают, что продюсер в очередной раз оконфузился. Похоже, он окончательно похоронил свою репутацию и карьеру в Украине. Конечно, не обошлось и без мемов.

Реакция на интервью Потапа Дудю в X (твиттере):

В своем инстаграме Потап, то ли Славик Балаган (рэпер недавно сменил сценическое имя), пока почему-то не распространил интервью, однако это сделал Юрий Дудь. Поэтому украинцы пришли в комментарии к нему, чтобы выразить возмущение:

"От имени украинцев скажу – он не наш".

"Ох и собака сутулая вылезла".

"Заберите у него лопату, которой он еще больше бросает на себя г*вно".

"Фу, г*вно".

"Козел, что не нашлось украинских интервьюеров?"

"Какая же ты еб*ная собака, Потап".

Комментарии под постом Юрия Дудя об интервью с Потапом:

Что ж... То, как украинцы отреагировали на интервью Потапа Юрию Дудю, лишь еще раз доказало, что рэпера больше не ждут в Украине. Когда-то его лицо можно было увидеть чуть ли не на всех украинских телеканалах. Он строил успешную карьеру, которую впоследствии так бездарно потерял.