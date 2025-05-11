На фоне скандальных заявлений о выезде из Украины: Потап показал редкое фото с мамой из-за границы
- Потап показал фото с мамой из-за границы на День матери, на фоне обсуждений его заявлений о выезде из Украины.
- В интервью литовскому порталу LSM+ Потап заявил, что не чувствует себя эмигрантом.
Пока в сети пользователи обсуждают противоречивые заявления Потапа о выезде из Украины, он показался со своей мамой. Певец поздравил Людмилу Анатольевну с Днем матери.
Он опубликовал их совместное фото из-за границы. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Алексея Потапенко.
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Так, 11 мая, в День матери, Потап выставил фотографию с мамой Людмилой Анатольевной, где они в солнечный сидят на лавочке под пальмой.
В то же время два дня назад, 9 мая, вышло интервью продюсера для литовского портала LSM+, где он высказался о своей жизни за рубежом. В видео Потап говорил на русском и отметил, что исполнение треков на языке страны-террористки у него не вызывает когнитивного диссонанса. Он считает, что языковой вопрос – тема, которой пытаются манипулировать.
Что Потап сказал о выезде из Украины
Он отметил, что до полномасштабного вторжения в основном по полгода проводил за рубежом, в то же время сейчас время пребывания за пределами Украины просто увеличилось.
Внутри себя я никуда не уехал из Украины. Я не имею ощущения, что я оставил родину и у меня эмиграция. Я в полной связке со своей желто-голубой культурой и своей страной,
– отметил рэпер.
Ранее в своем интервью россиянину Юрию Дудю Алексей сказал, что имеет легальное разрешение на выезд из Украины, которое обязывает его вернуться.