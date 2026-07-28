Потап выдал странное заявление о беременности Каменских от другого: реакция певицы красноречива

Скандальный рэпер Потап и певица Настя Каменских продолжают эпатировать публику своими отношениями. На этот раз артист отметился странными шутками о якобы беременности певицы от другого мужчины, чем сильно смутил ее перед камерами.

После недавнего выступления на музыкальном фестивале в Юрмале , где звездный дуэт появился в свадебных нарядах , разговоры об их воссоединении вспыхнули с новой силой. Однако общение артистов с украинским изданием Новости.LIVE обернулось настоящим кринжем из-за неоднозначного поведения рэпера.

На вопросы представителей СМИ об их настоящем семейном статусе артисты вновь избежали прямого ответа. Вместо четкого подтверждения или опровержения слухов о разводе они стали философствовать о своем вечном творческом союзе.

Пусть нас рассудит Господь и люди в комментариях. Мы стегаемся над этим. Нас то женят, то разводят. Мы навсегда пара для всех. Мы не только союз девушки и парня, но и творческий тандем. Мне кажется, здесь больше, чем то, что от нас хотят услышать,

– прокомментировали звезды.

Впрочем, наибольшее удивление вызвали слова рэпера по поводу недавних слухов в сети о якобы беременности Каменских и снимках, где ей приписывали накладной живот. Потап решил не опровергать сплетни. Он придумал историю о тайном любовнике по имени Алехандро и намекнул на новый роман певицы.

Пользуясь случаем, скажу о таких вещах, о которых мы не можем рассказать. Это, Анастасия, к тебе. У нас здесь три человека. Я хочу передать привет Алехандро. Алехандро, не волнуйся, я верну тебе Настю целой,

– озадачил заявлением рэпер.

Такое поведение коллеги застало Настю Каменских врасплох. Певица едва сдерживала эмоции от стыда. Сначала она заметно смутилась, а потом просто красноречиво закатила глаза. Ее мимика четко дала понять, что даже она не ожидала столь бессмысленной шутки от Потапа.

Реакция Насти Каменских / скриншот с видео

А вот Оля Цыбульская выступает категорически против подобных фестивалей. Певица высмеяла коллег , которые до сих пор стремятся к признанию от российского шоубиза.