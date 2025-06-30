Потап намекнул, что изменял бывшей жене с Каменских: "Мы умеем скрывать"

Потап рассказал о том, как зарождались его отношения с Настей Каменских. Он впервые откровенно сказал, что отношения начались еще тогда, когда он был в браке с Ириной Горовой.

Потап дал новое интервью молдавскому журналисту, где рассказал о дуэте с Настей и их отношениях, передает Show 24. Он вспомнил, что их первая совместная песня стала настолько популярной, что они решили создать группу.

К слову Хотела бы, чтобы он был в Украине, – известная певица прокомментировала выезд Потапа за границу

Сначала мы очень не понравились друг другу. Я для нее был экстравагантным, дерзким. Она для меня - высокого мнения о себе. Но потом я понял, что это ошибочное суждение. Она просто выросла в Италии, и ведет себя до сих пор так. Тогда она казалась мне другой. Но примерно через четыре года у нас закрутилась любовь, мы влюбились,

– рассказал Потап.

Дуэт "Потап и Настя" был создан в 2006 году. По словам продюсера, через 4 года они влюбились. В то время Потап еще был в браке с бывшей женой Ириной Горовой – супруги развелись только в 2014 году. Очевидно, рэпер подтверждает, что отношения с Настей Каменских начались тогда, когда он еще был женат.

"Мы как артисты умеем что-то показывая, скрывать. Мы просто хотели, чтобы все, что происходит между нами, было нашим. Потому что как только это становится достоянием общественности, то довольно часто это разрушается. Любовь должна быть где-то внутри, за закрытыми дверями. Как мужчина я сделал первый шаг, а она тогда не отказала. И в тот момент ты не думаешь о последствиях", – добавил рэпер.

Добавим, что слухи о романе Потапа и Насти Каменских все-таки появились в сети в 2013 году, когда в прессе обнародовали фото с Кубы. Там пара отдыхала вместе и не скрывала чувств. После этого инцидента Ирина Горовая реже комментировала брак с Потапом.

Потап и Настя Каменских официально подтвердили отношения в 2019 году, когда сыграли свадьбу. Но сейчас они живут за границей. Из-за этого рэпер часто попадает в скандалы. Среди последних – его интервью россиянину Юрию Дудю.