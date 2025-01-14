Умолял маму покинуть его: из-за пожара в Лос-Анджелесе погиб известный актер

Из-за масштабного пожара в Лос-Анджелесе погиб актер Рори Каллум Сайкс. Он погиб в собственном доме в возрасте 32 лет.

Рори Каллум Сайкс родился незрячим, с церебральным параличом. О гибели сообщила его мать, Шелли Сайкс, передает 24 Канал со ссылкой на ее страницу в соцсети Х.

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С прискорбием сообщаю о смерти моего прекрасного сына Рори Сайкса в ужасном пожаре в Малибу. Мое сердце разбито,

– написала женщина.

Шелли Сайкс сообщила, что ее сын находился в семейном доме в Малибу, где есть его собственный коттедж. Она не смогла потушить пламя на крыше, потому что водоснабжение было отключено. Даже пожарные в тот день не имели нужных средств и достаточного количества воды.

"Он сказал: "Мама, покинь меня", а ни одна мать не может этого сделать. Но у меня уже была сломана рука, поэтому я не могла его поднять, или хотя бы сдвинуть с места", – добавила Шелли.

Что известно о Рори Каллуме Сайксе