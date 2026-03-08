Укр Рус
Show24 Украинские звезды Моя маленькая весна, – Позитив на 8 марта умилил редким фото дочери
8 марта, 14:55
1

Моя маленькая весна, – Позитив на 8 марта умилил редким фото дочери

София Хомишин
Основні тези
  • Алексей Завгородний, известный как Позитив, опубликовал 8 марта редкие фото своей дочери Марии в инстаграме.
  • Позитив состоит в браке с танцовщицей Юлией Сахневич, и их дочь родилась 27 декабря 2024 года.

Алексей Завгородний, более известный публике как Позитив, поделился редкими кадрами с дочкой. Милые фото Марии он опубликовал 8 марта.

Фотографии певец опубликовал на своей странице в инстаграме.

К теме Украинские звезды эмоционально обратились к женщинам в Международный женский день: "Будьте смелыми"

На фото улыбающаяся Мария держит маленький букетик цветов. Также Позитив показал совместное фото с дочкой.

Моя маленькая весна с большими мечтами. С праздником вас, девушки,
– написал артист.

Кстати, ранее на своей странице в инстаграме фото сына также делился певец Виталий Козловский. 25 февраля Оскару исполнилось 2 года.

Что известно о семье Позитива?

  • Певец состоит в браке с танцовщицей Юлией Сахневич.
  • Слухи об отношениях пары появились, когда артисты вместе участвовали в 7 сезоне проекта "Танцы со звездами".
  • Только в апреле 2024 года Позитив подтвердил, что они с Юлией вместе.
  • А уже в сентябре артист признался, что они с Сахневич женаты – на тот момент их браку было около года.
  • Алексей и Юлия впервые стали родителями 27 декабря 2024 года.