8 марта, 14:55
Моя маленькая весна, – Позитив на 8 марта умилил редким фото дочери
Основні тези
- Алексей Завгородний, известный как Позитив, опубликовал 8 марта редкие фото своей дочери Марии в инстаграме.
- Позитив состоит в браке с танцовщицей Юлией Сахневич, и их дочь родилась 27 декабря 2024 года.
Алексей Завгородний, более известный публике как Позитив, поделился редкими кадрами с дочкой. Милые фото Марии он опубликовал 8 марта.
Фотографии певец опубликовал на своей странице в инстаграме.
На фото улыбающаяся Мария держит маленький букетик цветов. Также Позитив показал совместное фото с дочкой.
Моя маленькая весна с большими мечтами. С праздником вас, девушки,
– написал артист.
Кстати, ранее на своей странице в инстаграме фото сына также делился певец Виталий Козловский. 25 февраля Оскару исполнилось 2 года.
Что известно о семье Позитива?
- Певец состоит в браке с танцовщицей Юлией Сахневич.
- Слухи об отношениях пары появились, когда артисты вместе участвовали в 7 сезоне проекта "Танцы со звездами".
- Только в апреле 2024 года Позитив подтвердил, что они с Юлией вместе.
- А уже в сентябре артист признался, что они с Сахневич женаты – на тот момент их браку было около года.
- Алексей и Юлия впервые стали родителями 27 декабря 2024 года.