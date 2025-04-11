Скромно, без пафоса и камер, – глава Львовской ОГА о визите принца Гарри во Львов

Принц Гарри впервые приехал в Украину – он посетил реабилитационный центр Superhumans. Глава Львовской ОВА высказался о его визите и рассказал, как все было.

Максим Козицкий опубликовал видео визита принца Гарри в центр Superhumans. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на телеграмм председателя Львовской областной военной администрации.

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Во Львове был принц Гарри. Да, тот самый. Без пафоса, без камер, без красных дорожек. Скромно приехал в Superhumans. Потому что хотел пообщаться с настоящими героями. Увидел наших защитников, которые потеряли на войне здоровье, но не потеряли стержень и веру в свое государство и себя в нем,

– рассказал Козицкий.

Глава Львовской ОГА рассказал, что принц Гарри также познакомился с создателями одного из самых мощных реабилитационных центров в стране. Попутно Козицкий напомнил, что все услуги в Superhumans бесплатные благодаря меценатам со всего мира.

"Украина – страна настоящих. Страна несокрушимых. Это отмечают даже принцы. И это только начало", – добавил Козицкий.

Принц Гарри в Украине: видео

Принц Гарри был в Украине

Сын Чарльза III поддерживает Украину с начала полномасштабного вторжения. На протяжении большой войны он уделяет внимание украинским ветеранам и военным, особенно на Играх Непокоренных.

10 апреля стало известно, что принц Гарри совершил неанонсированный визит в Украину. Он познакомился с британским волонтером Эдди, общался с пациентами и командой, встретился с 10-летним Романом Олексивым, который получил ожоги тела в результате российского удара по Виннице и потерял маму.