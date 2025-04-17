Принц Уильям раздражен из-за неожиданного визита брата Гарри в Украину
- Принц Уильям разочарован неожиданным визитом принца Гарри в Украину и недоволен сотрудниками дворца, которые отказали ему в подобной поездке.
- Сотрудники службы безопасности отвергли возможность визита Уильяма в Украину из-за войны.
Принца Уильяма разочаровал недавний неожиданный визит его младшего брата Гарри в Украину. К тому же наследник британского престола разозлился на сотрудников дворца ,которые отказали ему в подобной поездке.
Сообщается, что принц Уэльский разочаровался сотрудниками Кенсингтонского дворца, которые призывали его не приезжать в Украину, где продолжается война. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на Daily Mail.
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Источники во дворце утверждают, что принц Уильяма давно хочет посетить Украину и что он был "раздражен", когда туда приехал его брат Гарри. Сотрудники службы безопасности "решительно отвергли" перспективу того, что принц Уэльский совершит визит в нашу страну, где продолжается российское полномасштабное вторжение.
После того как принц Гарри и Меган Маркл решили оставить свои королевские обязанности и переехать в США в 2020 году, братья все больше отдаляются.
Напомним, что недавно принц Уильям побывал в Эстонии. Он посетил школу, где учатся украинские дети-беженцы. Также принц Уэльский принял участие в тренировках за 160 километров у российской границы.
Коротко о визите принца Гарри в Украину
- Напомним, что принц Гарри совершил неанонсированный визит в Украину на прошлой неделе. Он встретился с ранеными украинскими бойцами в Superhumans Centre, что во Львове.
- Также герцог Сассекский увиделся с украинским подростком Романом Олексивым, который пережил российский ракетный удар по Виннице в 2022 году, и с парамедиком Юлией Паевской ("Тайрой").
- Во время визита принца Гарри в Украину первая вице-премьер-министр и министр экономики Украины Юлия Свириденко вручила ему пасхальную корзину. В ней были писанки, которые создала мать погибшей парамедика Ирины Цибух, и паска, изготовленная из муки с разминированных украинских полей.