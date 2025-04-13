Принц Гарри впервые в Украине, скандал со "Львами на джипе": главные события недели в шоу-бизе

Последняя неделя в украинском шоу-бизнесе была насыщена событиями. Сын короля Великобритании впервые приехал в Украину, а дизайнер Эльвира Гасанова сообщила о беременности. Шумихи наделал и последний выпуск "Львов на джипе".

Show 24 расскажет о главных событиях, произошедших в шоубизнесе за эту апрельскую неделю. Если вы следите за жизнью украинских и мировых медийных лиц, не пропустите последние новости.

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Принц Гарри впервые тайно приехал в Украину

Принц Гарри с неанонсированным визитом прибыл во Львов – это его первая историческая поездка. Об этом стало известно уже тогда, когда он покинул страну.

Сын Чарльза III посетил Superhumans Centre, где общался с пациентами, украинскими ветеранами, командой центра, участниками Игр Непокоренных. Он посетил мастерскую вышивальщиков, где оставил свою подпись на флаге, побывал в операционной и послушал оркестр ветеранов на протезах.

Принц Гарри в Украине: видео

Принц Гарри имел важную встречу с 10-летним Романом Олексивым, который пережил российский ракетный удар по Виннице в 2022 году. И обнялся с парамедиком Юлией Паевской, которая ранее была в российском плену.

Умер Александр Чечун – звезда "Лиги смеха"

Участник "Лиги смеха" Александр Чечун, который стал на защиту Украины после начала российского вторжения в 2022, умер 9 апреля. Его жена сообщила, что юморист получил ранение во время выполнения боевого задания. Борьба за его жизнь продолжалась почти год. Прощание с Александром состоялось 12 апреля.



Александр Чечун / Фото из инстаграма его жены

Эльвира Гасанова во второй раз станет мамой

Украинский дизайнер, основательница брендов Gasanova и Damirli, сообщила о беременности. Эльвира Гасанова призналась, что эта новость стала для нее неожиданностью. И она уже готовится к пополнению, а дочь Айлин придумывает имя для малыша.

Сегодня я беременна. И так, кажется, третья мировая уже стучится в дверь, но мое тело снова решило дать жизнь. Я боюсь. Я злюсь. Но я также смеюсь и плачу, когда думаю, как этот маленький внутри уже меня меняет меня. Потому что если уж и идти сквозь бурю – то с смыслом,

– поделилась Гасанова.



Эльвира Гасанова / Фото из инстаграма Эльвиры Гасановой

Громкий скандал с участниками "Львов на джипе"

Юмористы из "Львов на джипе" выпустили новый эпизод шоу "Ср*ч", где две команды обсуждают определенную тему и высказывают мнения "за" и "против". В очередном "Ср*че" одна из тем звучала так – "Настаивать на сексе, если вторая половинка нет желания". Комики Константин Трембовецкий и Николай Зырянов были "за" и шутили о сексе без желания, что фактически является сексом без согласия.

В сети комиков раскритиковали. Юмористы впоследствии появились в прямом эфире, попросили прощения, сказали, что осуждают насилие и сообщили о закрытии формата "Ср*ч".

Шоу создано, чтобы обесценить любой конфликт. Наша первоочередная задача как комедийного канала – вызвать положительные эмоции, и очень плохо, когда что-то вызвало негативные эмоции. Вам приносится извинения от всего коллектива, потому что я считаю, что это и меня касается,

– сказал Андрей Лузан, который сейчас в ВСУ.

Эксклюзивное интервью с Мией Рамари

Мия Рамари (настоящее имя – Соломия Мещий) стремительно набирает популярность, ведь ее песни становятся хитами в тиктоке. "Между серыми днями" и "Нет любви" – наиболее вирусные песни певицы.

Мне кажется, что я пишу о жизненных ситуациях обычных людей. Может, им близко это к сердцу,

– так исполнительница ответила на вопрос, почему ее треки нравятся слушателям.

Редакция Show 24 поговорила с Мией Рамари о влиянии отца, любимых исполнителей, подготовке к первому сольному концерту и работе в караоке. Певица рассказала о борьбе с расстройством пищевого поведения и вспомнила путь любви к себе.