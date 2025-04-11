Принц Гарри встретился с 10-летним Романом, который выжил после ракетного удара, но потерял маму
- Принц Гарри встретился с 10-летним украинцем Романом Олексивым во Львове, который выжил после ракетного удара в 2022 году.
- Роман поделился своей историей выживания и восстановления с принцем, а его отец поблагодарил Гарри за поддержку.
Во время визита в Украину принц Гарри встретился с украинским подростком Романом Олексивым, который пережил ракетный удар российских войск по Виннице в 2022 году. Парень поделился с герцогом Сассекским личной историей выживания и путем восстановления после трагедии.
Эту встречу уже прокомментировал отец Романа. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Ярослава Олексива.
Вас также может заинтересовать Поездка во Львов, внимание к ветеранам: как принц Гарри поддерживает Украину во время большой войны
"Моя мама погибла, но я выжил", – рассказал Роман во время встречи с принцем Гарри.
Было трудно лечиться, но с каждым разом становилось легче. Когда я сделал первые шаги – это была для нас большая сенсация,
– отметил парень.
Отец Романа, Ярослав Олексив, поделился впечатлениями от этой встречи в социальных сетях.
Некоторые встречи лечат больше, чем лекарства. Сегодня была именно такая. Спасибо за человечность, Принце Гарри,
– написал он, опубликовав совместные фотографии сына с герцогом Сассекским.
Что известно о Романе Олексиве
- Парень пострадал в результате российского ракетного удара по Виннице 14 июля 2022 года, получив ожоги на 45% тела, а на спине – тяжелой четвертой степени.
- В этой трагедии парень потерял свою маму Галину, которой на момент гибели было всего 29 лет. Она была львовской музыканткой. В тот день российский обстрел унес жизни 26 гражданских украинцев.
- Известно, что Роман играет на аккордеоне и занимается бальными танцами, а его папа является баянистом, дирижером и композитором.
- После получения тяжелых травм подросток проходил лечение в Германии, а реабилитацию – в Украине.
Заметим, накануне в сети появилось первое видео тайного визита принца Гарри в Украину.