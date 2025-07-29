Рука на спине, пристальный взгляд или пожатие за руку – принц и принцесса Уэльские позволяют проявлять больше чувств на публике. Такое нарушение давних королевских протоколов могла бы не оценить покойная королева Елизавета II.

Эксперт по языку тела рассказала, что это происходит на фоне постепенного возвращения Кейт Миддлтон к публичным выходам. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на The Daily Mail.

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Эксперт Джуди Джеймс заметила, что после болезни принц Уильям и принцесса Кейт изменили язык тела и ведут себя на публике как влюбленная пара. По мнению эксперта, это сознательное решение обоих партнеров – показать романтическую сторону их отношений, что был ранее замаскирован из-за соблюдения королевских протоколов.

Когда Чарльз занял трон, кажется, что протокол стал гораздо менее строгим, чем во время правления покойной королевы, и это также могло повлиять на новое ощущение эмоциональной свободы Уильяма и Кейт,

– сказала Джуди Джеймс.

Эксперт заметила детали поведения принца и принцессы Уэльских во время их появления на Уимблдоне. Кейт Миддлтон романтично смотрела на мужа, а Уильям наблюдал за женой. Эта картина вместе с красивым образом Кэтрин напоминала сцену из фильма "Унесенные ветром".

"Кейт полностью оголяет шею, демонстрируя доверие и преданность, и улыбается Уильяму. Здесь даже просматривается намек на старомодный жест южной красавицы, которая влюбилась, когда она кладет раскрытую руку близко к верхней части груди", – отметила эксперт.

Также она вспомнила о видео принцессы 2024 года, когда Ее Высочество сообщила о завершении лечения. Некоторые кадры приятно поразили – Кейт и Уильям открыто обнимались и лежали вместе, не желая отпускать друг друга.

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По словам эксперта, сейчас супруги имеют гораздо более естественный и расслабленный вид. Тогда как раньше они были довольно отстраненными и вели себя более официально.

Одно из самых очаровательных видео за последнее время – как Кейт Миддлтон и принц Уильям держатся за руки, проходя железнодорожной станцией в Понтипридде. Это необычный ритуал для супругов: даже если это обыденность для них вне камер, то новинка и открытие – взяться за руки на публике.

Принц и принцесса Уэльские держатся за руки: видео

После 20 лет отношений принц и принцесса Уэльские выглядят такой же влюбленной парой, как и в начале отношений. Но только сейчас они чувствуют себя комфортно, когда демонстрируют привязанность друг к другу на публике.