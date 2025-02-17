Уильям третий раз за 15 лет пропустил BAFTA: почему принц и Кейт Миддлтон не появились на церемонии

Впервые за долгие годы президент Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) принц Уильям пропустил ежегодную церемонию награждения. Также на мероприятии не было его супруги Кейт Миддлтон.

Стало известно, почему так произошло. Сообщает 24 Канал со ссылкой на The Daily Mail.

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Так, выяснилось, что принц Уэльский вместе с женой Кейт и детьми отправился на отдых. По данным инсайдеров, королевская семья выбрала для отдыха частный остров Мюстик, который является популярным местом для отдыха британских аристократов и знаменитостей.

Для справки! На острове действуют строгие меры конфиденциальности. В частности, попасть туда могут только владельцы вилл или по личному приглашению. Кроме того, присутствие журналистов и фотографов строго запрещено, что гарантирует приватный отдых для гостей.

Также по данным источников, близких к королевской семье, на отдых с принцем Уильямом, Кэтрин и их сыновьями и дочерью отправилась также мать Ее Высочества. Кэрол Миддлтон недавно отметила свое 70-летие.

Заметим, это лишь третий случай за 15 лет президентства принца Уильяма в BAFTA, когда он не посетил церемонию. В 2021 году принц Уэльский пропустил киноцеремонию из-за смерти своего дедушки принца Филиппа, а в 2022 году – из-за "ограничений в расписании".

В прошлом году Его Высочество присутствовал на награждении сам, поскольку его жена Кейт проходила реабилитацию после операции. Позже стало известно о борьбе принцессы с онкологическим заболеванием. Уже в начале 2025 года Кейт Миддлтон сообщила радостную новость о ремиссии после курса химиотерапии.