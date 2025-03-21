Принц Уильям встретился с украинскими детьми в Эстонии и получил трогательный подарок

Принц Уэльский на днях прибыл с официальным визитом в Эстонию. Там он посетил школу, где учатся украинские дети-беженцы.

Сын короля Чарльза III принц Уильям посетил Школу Свободы в Таллинне. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на инстаграм королевской семьи.

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Принц Уильям пообщался с украинской молодежью и учителями школы. Он сделал много совместных фото и присоединился к игре в баскетбол. В подарок сын монарха получил сине-желтый браслет на руку.

Яркий визит в Таллиннскую Школу Свободы, где ежедневно воспитывают стойкость и надежду. Основанная для поддержки украинских детей и молодежи, пострадавших от войны, школа предлагает им гостеприимную и безопасную среду для обучения,

– поделился принц Уильям.

Принц Уильям в Школе Свободы / Фото из инстаграма королевской семьи

Напомним, что известные личности продолжают поддерживать Украину. На днях жена Стинга показала фото с последствиями российских преступлений и призвала помогать украинцам.

Что известно о Школе Свободы

В таллиннской школе, которую основали в 2022 году после начала большой войны, учится около 500 украинцев, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за вторжения России. Здесь они продолжают учиться и развиваться.

В Школе Свободы работает 78 учителей, из которых 25 – украинские беженцы. Руководитель школы Ольга Селищева поделилась, что первый год был сложным как для работников, так и для детей, которые хотели только вернуться домой и к своим друзьям. Но сейчас они адаптировались и понимают, что должны продолжать обучение.