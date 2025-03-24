Принцесса Беатрис впервые рассказала о преждевременных родах: "Находилась под пристальным наблюдением"

Недавно принцесса Беатрис во второй раз стала мамой. На свет появилась девочка Афина Элизабет Роуз, правда, роды были преждевременными.

Об этом принцесса Беатрис рассказала впервые. Сообщает Show 24 со ссылкой на Vogue.

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Так,по словам внука покойной королевы Елизаветы, хоть женщина может тщательно планировать свою беременность, иногда организм или сам ребенок идут своим путем, что может привести к рождению ребенка раньше ожидаемого срока.

Мне очень повезло, что я находилась под пристальным наблюдением медицинской команды... Афина появилась на свет здоровой, за несколько недель до своего срока. Она была такой крошечной, что понадобилось более нескольких недель, чтобы слезы облегчения высохли и жизнь с нашим здоровым ребенком стала реальной. Ее ножки были такими маленькими – почти такого же размера, как лапки мягких зайчиков моей старшей дочери,

– отметила принцесса Беатрис.

Известно, что при рождении вес Афины составлял около 2 килограммов.

Напомним, о том, что принцесса Беатрис беременна стало известно еще в октябре прошлого года.

Принцесса Йоркская Беатрис и ее муж Эдоардо Мапелли Моцци воспитывают еще одну общую дочь – Сиенну Элизабет Мапелли Моцци. Кроме того, у Эдоардо Мапелли Моцци есть сын Кристофер Вульф от предыдущих отношений.