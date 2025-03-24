Об этом принцесса Беатрис рассказала впервые. Сообщает Show 24 со ссылкой на Vogue.

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Так,по словам внука покойной королевы Елизаветы, хоть женщина может тщательно планировать свою беременность, иногда организм или сам ребенок идут своим путем, что может привести к рождению ребенка раньше ожидаемого срока.

Мне очень повезло, что я находилась под пристальным наблюдением медицинской команды... Афина появилась на свет здоровой, за несколько недель до своего срока. Она была такой крошечной, что понадобилось более нескольких недель, чтобы слезы облегчения высохли и жизнь с нашим здоровым ребенком стала реальной. Ее ножки были такими маленькими – почти такого же размера, как лапки мягких зайчиков моей старшей дочери,

– отметила принцесса Беатрис.

Известно, что при рождении вес Афины составлял около 2 килограммов.

Напомним, о том, что принцесса Беатрис беременна стало известно еще в октябре прошлого года.

Принцесса Йоркская Беатрис и ее муж Эдоардо Мапелли Моцци воспитывают еще одну общую дочь – Сиенну Элизабет Мапелли Моцци. Кроме того, у Эдоардо Мапелли Моцци есть сын Кристофер Вульф от предыдущих отношений.