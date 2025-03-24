Про це принцеса Беатріс розповіла вперше. Повідомляє Show 24 з посиланням на Vogue.

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Так, за словами онука покійної королеви Єлизавети, хоч жінка може ретельно планувати свою вагітність, іноді організм або сама дитина йдуть своїм шляхом, що може призвести до народження дитини раніше очікуваного терміну.

Мені дуже пощастило, що я перебувала під пильним наглядом медичної команди… Афіна з'явилася на світ здоровою, за кілька тижнів до свого терміну. Вона була такою крихітною, що знадобилося більше кількох тижнів, щоб сльози полегшення висохли й життя з нашою здоровою дитиною стало реальним. Її ніжки були такими маленькими – майже такого ж розміру, як лапки м'яких зайчиків моєї старшої доньки,

– зазначила принцеса Беатріс.

Відомо, що при народженні вага Афіни становила близько 2 кілограмів.

Нагадаємо, про те, що принцеса Беатріс вагітна стало відомо ще в жовтні минулого року.

Принцеса Йоркська Беатріс і її чоловік Едоардо Мапеллі Моцці виховують ще одну спільну доньку – Сієнну Елізабет Мапеллі Моцці. Крім того, в Едоардо Мапеллі Моцці є син Крістофер Вульф від попередніх стосунків.