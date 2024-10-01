Радісною новиною королівська сім'я поділилась на офіційних сторінках. Монарх теж вже знає щасливу звістку й дуже радий.

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Друга спільна дитина для принцеси Беатріс та її чоловіка з'явиться на світ приблизно на початку нового року. Нагадаємо, що Едоардо Мапеллі Моцці також виховує сина Крістофера Вульфа від попередніх стосунків, тому він стане батьком втретє.

Її Королівська Високість Принцеса Беатріс та пан Едоардо Мапеллі Моцці дуже раді повідомити, що на початку нового року вони очікують на другу спільну дитину – братика чи сестричку для Вульфі та Сієнни. Його Величність Король вже поінформований, і вся родина дуже рада цій новині,

– пишуть на сторінці монаршої сім'ї.



Едоардо з дітьми / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Що відомо про сім'ю принцеси Беатріс