Племянница короля Чарльза III принцесса Беатрис во второй раз стала мамой

Принцесса Йоркская Беатрис и ее муж Эдоардо Мапелли Моцци стали родителями. Радостную весть сообщили только сейчас, а ребенок родился еще 22 января.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм королевской семьи. В среду в 12:57 у супругов родилась дочь.

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Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци назвали дочь Афиной Элизабет Роуз. Девочка родилась с весом 4 фунта 5 унций.

Король и королева, а также другие члены королевской семьи были проинформированы об этом и рады новостям. Принцесса Беатрис и господин Мапелли Моцци хотят поблагодарить весь персонал больницы за прекрасный уход,

– говорится в заметке.

Королевская семья рассказала, что принцесса Беатрис и новорожденная дочь чувствуют себя хорошо. Они проводят время со старшим сводным братом Афины, Вульфи, и сестрой Сиенной.

О рождении дочери на своей странице в инстаграме также написал счастливый отец.

Наши сердца переполнены любовью к тебе, маленькая Афина,

– поделился Эдоардо Мапелли Моцци.

Коротко об отношениях принцессы Беатрис с мужем