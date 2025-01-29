Племянница короля Чарльза III принцесса Беатрис во второй раз стала мамой
Принцесса Йоркская Беатрис и ее муж Эдоардо Мапелли Моцци стали родителями. Радостную весть сообщили только сейчас, а ребенок родился еще 22 января.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм королевской семьи. В среду в 12:57 у супругов родилась дочь.
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Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци назвали дочь Афиной Элизабет Роуз. Девочка родилась с весом 4 фунта 5 унций.
Король и королева, а также другие члены королевской семьи были проинформированы об этом и рады новостям. Принцесса Беатрис и господин Мапелли Моцци хотят поблагодарить весь персонал больницы за прекрасный уход,
– говорится в заметке.
Королевская семья рассказала, что принцесса Беатрис и новорожденная дочь чувствуют себя хорошо. Они проводят время со старшим сводным братом Афины, Вульфи, и сестрой Сиенной.
О рождении дочери на своей странице в инстаграме также написал счастливый отец.
Наши сердца переполнены любовью к тебе, маленькая Афина,
– поделился Эдоардо Мапелли Моцци.
Коротко об отношениях принцессы Беатрис с мужем
- Напомним, что принцесса Йоркская Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци начали встречаться в 2018 году, а через год обручились. Уже в 2020 году они сыграли свадьбу, которая была довольно скромной.
- Впоследствии у супругов родилась первая общая дочь – Сиенна Элизабет Мапелли Моцци. У мужа принцессы Беатрис еще есть сын Кристофер Вульф.