Подражает Кейт Миддлтон: принцесса Шарлотта трогательно почтила память королевы Елизаветы II
- Принцесса Шарлотта на параде Trooping the Colour почтила память королевы Елизаветы II, надев брошь с историческим значением, которая принадлежала ее прабабушке.
- Эта брошь впервые была одета Шарлоттой на похороны королевы Елизаветы II в 2022 году.
На ежегодном параде Trooping the Colour в Лондоне, посвященном официальному дню рождения короля Чарльза III, 10-летняя принцесса Шарлотта трогательно почтила память своей прабабушки королевы Елизаветы II.
Дочь принца Уильяма и принцессы Уэльской, Кейт Миддлтон, появилась на торжествах с символическим семейным украшением. Сообщает Show 24 со ссылкой на The Daily Mail.
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Шарлотта присоединилась к праздничной колонне вместе с мамой и двумя братьями – в карете. Она была одета в нежное голубое платье с белыми элементами, а к ней прикреплена брошь, имеющая историческое значение. Украшение когда-то принадлежало королеве Елизавете II, а еще раньше – ее матери.
Впервые принцесса Шарлотта надела эту брошь на похороны прабабушки в 2022 году.
Заметим, принцесса Уэльская выбрала платье-пальто бирюзового оттенка с белым воротником от Catherine Walker, дополнив образ шляпкой с цветочным декором, брошью с эмблемой Ирландской гвардии и серьгами с жемчугом и бриллиантами – также из коллекции Елизаветы II.
Таким образом Кейт и Шарлотта показали, как важно для них беречь память о королеве Елизавете и семейные традиции.