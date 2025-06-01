Он умел очень сильно любить, – жена Юрия Фелипенко щемяще вспомнила его на церемонии прощания
- 19 июня в Киеве состоялось прощание с актером и военнослужащим Юрием Фелипенко, на котором его жена Екатерина Мотрич трогательно вспомнила о нем.
- Юрий Фелипенко погиб в июне 2025 года, выполняя боевое задание на фронте; он был известным актером и добровольно присоединился к Вооруженным силам Украины весной 2024 года.
В Киевском академическом драматическом театре на Подоле 19 июня состоялось прощание с украинским актером и военнослужащим Юрием Фелипенко. Почтить его память пришли родные, коллеги и друзья. Среди присутствующих была его жена, ведущая ютуб-шоу "Ебаут" Екатерина Мотрич.
Во время церемонии прощания она трогательно вспомнила любимого. Сообщает Show 24 со ссылкой на телеграмм-канал "Новости.LIVE".
Вас также может заинтересовать Он был ее миром, душой и светом: история любви Юрия Фелипенко и Екатерины Мотрич
Екатерина поделилась воспоминаниями о том, каким был Юрий в отношениях, и как искренне и глубоко умел любить. Ее слова растрогали присутствующих в зале.
Я уверена, что Юра не поверил бы, сколько людей сегодня собралось с ним попрощаться. И если существует небо и он на нас смотрит, то немножко хихикает, что мы здесь все сидим и плачем. Я хочу сказать, что последние годы Юра был очень влюблён, был всегда выслушан и всегда был счастлив. Мы никогда не ссорились и он умел очень сильно любить,
– со слезами на глазах высказалась Мотрич.
Екатерина Мотрич высказалась о любимом на его похоронах / Видео "Новости.LIVE"
Кроме того, Екатерина в своей речи также обратилась к украинцам с призывом
Убейте в себе все русское, забудьте навсегда этот язык и эту культуру, потому что только из-за России мы сейчас все вынуждены быть здесь,
– сказала жена погибшего актера.
Что известно о Юрии Фелипенко
Актер Юрий Фелипенко погиб в июне 2025 года, выполняя боевое задание на фронте. Он служил в подразделении "Ахиллес", который входит в 429-й отдельный полк беспилотных систем.
До начала службы Фелипенко был известным украинским актером театра и кино. Зрители знают его по ролям в телесериалах и фильмах, в частности в "Цвет страсти", "Обещание Богу" и других.
Накануне наша редакция писала о фильмах и сериалах, в которых снимался Юрий Фелипенко.
Весной 2024 года актер принял решение добровольно присоединиться к Вооруженным силам Украины. Кроме того, в прошлом году Юрий женился на Екатерине Мотрич после пяти лет отношений.