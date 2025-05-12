В Киеве прощаются с актером Максимом Нелипой, который погиб на фронте

В Киеве прощаются с актером и телеведущим Максимом Нелипой. Он погиб на фронте 12 мая 2025 года.

Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на Эспрессо TV. Издание опубликовало фото и видео с прощания.

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Прощание с Максимом Нелипой происходит в Центре культуры и искусств КПИ. По просьбе матери павшего украинского защитника похоронят на Байковом кладбище.

На видео видно, что попрощаться с актером пришли гражданские и военные. Люди становятся на колени, чтобы отдать дань уважения погибшему герою. Слышно, как играет песня "Пиккардийской Терции" "Гей, плывет кача".

Что известно о Максиме Нелипе

Максим Нелипа – украинский актер и телеведущий. Он вел немало проектов на украинском телевидении: "Проиграй миллион", "Погода", "Кто там?", "Народная звезда". Также принимал участие в "Танцах со звездами" и "Дизель шоу".

В сентябре 2014 года Нелипа получил повестку и был готов стать на защиту Украины. В армию он присоединился в марте 2022 года, когда началось полномасштабное вторжение.

Сначала Максим был солдатом, а впоследствии стал старшим лейтенантом. В 2024 году военнослужащий рассказал, что является командиром разведывательного взвода командного состава Сухопутных войск.

12 мая 2025 года Максим Нелипа погиб. У него остались жена, сын и дочь.