Получилось весело, – "Пташка" с "Азовстали" призналась, что ее приглашали на популярное реалити

"Пташка" Екатерина Полищук рассказала, что около года назад получила приглашение принять участие в реалити-шоу. Она отказала и объяснила свое решение.

Защитница Екатерина Полищук решила рассказать об этом, когда стихли обсуждения вокруг "Холостяка". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение "Пташки" в фейсбуке.

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"Пташка" призналась, что ей не сообщили название реалити-шоу, в которое приглашают. Однако по описанию оно напоминает "Холостяк". Она же отказалась участвовать в проекте.

Где-то год назад меня приглашали на реалити-шоу. Мне не сказали название, однако сказали, что в шоу один медийный военный человек будет выбирать среди предложенных кандидатов себе пару. Не известно, что это было за шоу, однако получилось весело,

– поделилась Екатерина Полищук.

Защитница объяснила, что кроме нее достаточно героев, которые хотят выражать свои месседжи через телевидение. Ей зато неинтересно повышать свои рейтинги за счет личной жизни и ментального здоровья.

"Меня не интересует формат реалити-шоу, где все будут копаться в моем белье, разгребать личную жизнь и обсасывать детали моих травм. А еще будут оценивать. Субъективно, грязно и предвзято", – заметила "Пташка".

Екатерина Полищук добавила, что сейчас имеет достаточно работы. Она продолжает работать на фронте, быть рядом с замечательными людьми и собакой, вести свой блог в соцсетях для людей, которые относятся к ней с эмпатией.

У меня достаточно проблем, задач, хейта и непонимания, чтобы искать себе еще больше. И да. У меня нет второй половинки. Я целостная,

– подытожила защитница.

"Пташка" о "Холостяке" / Фото из инстаграма Екатерины Полищук

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