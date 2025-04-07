Трек группы Quest Pistols, которому 13 лет, разрывает мировой тикток: музыканты бросили вызов

За определенный период времени, трек украинской группы Quest Pistols – "Разные", который вышел еще 13 лет назад, покорил мировой тикток. Это стало настоящей неожиданностью как для фанов, так и для артистов.

Интересно, что первым человеком, который запустил тренд под песню украинской группы стала девушка Сулу, пишет Show24.

Может заинтересовать Невероятный танцевальный тренд в тиктоке покорил сердца: что снимают пользователи

Девушки повторяют легкий танец, который собирает миллионы просмотров и предпочтений. Что интересно, тренд даже получил название – "тренд Сулу". Поэтому стоит сначала взглянуть на инициатора, благодаря которой поднялся такой бум в тиктоке.

Конечно же, что украинцы не смогли пройти мимо таких видео, и оставили сотни комментариев, что трек принадлежит именно нашей группе. Интересно, что не обошлось здесь и без россиян, которые кричат, что это их трек.

К слову, недавно россияне похитили трек Влада Дарвина – "Три сестры". Певец возмутился такому циничному поступку.

По состоянию на сегодня, под отрывок из русскоязычной версии песни снято 16,5 тысячи видео.

@moncluscarol No se si la lluvia devoró o no ♬ оригинальный звук - A

Реакция группы Quest Pistols

Лидер коллектива Антон Савлепов опубликовал видеообращение к фанам. Он сообщил, что группа выпустит украинскую версию песни "Разные". А поводом для этого стал тренд, который завирусился в тиктоке.

Quest Pistols – "Разные": смотрите видео онлайн

Более того, они даже представили в сети новый звук и призвали снимать видео и отмечать их. А лучших выберут для лирик-видео трека.

Вскоре будет возможность услышать "Різні" уже на украинском языке. В комментариях мнения публики разделились, ведь кто-то говорит, что не может воспринимать переведенные треки, а кому-то больше нравятся обновленные версии старых песен.