"Есть вопрос": Наталья Сумская неожиданно раскритиковала текст Радиодиктанта этого года

Вчера украинцы писали Радиодиктант национального единства, автором которого стал ветеран Артур Дронь, а текст зачитывали учитель украинского языка Артур Пройдаков и волонтерка Даша Астафьева. Народная артистка Украины Наталья Сумская также присоединилась к ежегодному флешмобу, однако текст этого года вызвал у нее профессиональные замечания.

Текст под названием "Письмо, которое не заканчивается", написанный поэтом и ветераном войны Артуром Дронем, вызвал противоречивые эмоции у Натальи Сумской, которая в прошлом году сама читала текст и подверглась немалой критике. В комментарии NV актриса обратила особое внимание на слишком мелкие синтаксические конструкции.

У меня есть вопросы к тексту этого года. Есть слишком короткие предложения, которые можно было бы легко объединить в одно, и оно было бы более емким. Я думаю, Оксана Стефановна Забужко здесь показала бы класс. Это стиль автора. Возможно, он хотел здесь выделить,

– высказалась Наталья Сумская.

Она также добавила, что, по ее мнению, не стоило трижды повторять такие короткие предложения – то, за что делали замечания в прошлом году. В прошлогоднем тексте были такие же короткие предложения. Актриса подытожила, что короткие формы требуют осторожности, однако стиль каждого автора имеет право на существование.

В свою очередь, для Даши Астафьевой, дебютировавшей в роли чтеца вместе с педагогом Артуром Пройдаковым, день стал эмоциональным вызовом. После шквала хейта из-за ее назначения на эту миссию волонтерка все же хорошо справилась с заданием.



Даша Астафьева читала текст Радиодиктанта-2026 / скриншот видео

Сразу после эфира Даша записала душевное обращение в сторис своего инстаграма, поблагодарив каждого за поддержку и даже скептиков за внимание к событию.

Друзья. Ну вот, мы это и сделали. Большое спасибо всем, кто сегодня присоединился, всем, кто слушал и писал диктант единства. Для меня лично это очень важное событие. Я рада и счастлива, что привлекла так много людей. Может, это и из-за хейта, но я благодарна каждому из вас, надеюсь, у вас не так много ошибок. Люблю вас, целую, готовьте в следующем году тоже двойные листы,

– с улыбкой подытожила Астафьева.

Для эфира артистка подобрала эффектный жакет украинского бренда Paskal и благотворительную брошь KVITKA от бренда GUZEMA.