Их боялись отели и рестораны: где сейчас ведущие проекта "Ревизор"

"Ревизор" – это уникальная передача, которая транслировалась на украинском телевидении много лет. За время ее существования сменилось несколько ведущих, к которым сегодня можно отнестись довольно неоднозначно.

Суть программы заключалась в том, что ведущие проекта приходили в заведения общественного питания, гостиницы, салоны красоты и т.д., чтобы проверить насколько там чисто и придерживаются ли работники всех санитарных требований. "Ревизор" наделал немало шума, поэтому предлагаем в материале Show24 узнать, где сейчас и чем занимаются экс-ведущие проекта.

Может заинтересовать Где сейчас и чем занимаются победители самого мистического шоу страны – "Битвы экстрасенсов"

Ольга Фреймут

С 2014 года Ольга ушла с "Нового канала" на "1+1". Там выходило ее авторское шоу "Инспектор Фреймут", а также была ведущей проектов "Голос страны. Перезагрузка", "Маленькие гиганты" и "На ножах".

До начала полномасштабного вторжения телеведущая с детьми поехали во Францию, где должна была отмечать день рождения. Однако 24 февраля 2022 года все в корне изменило. Фреймут переехала в Великобританию, ведь там у нее есть родственники.

Злата живет отдельно от звездной мамы. Также поговаривают, что Владимир – муж Фреймут, живет с семьей в Британии, хотя часть СМИ писала, что Локотко остается в Украине.

Ольга Фреймут / Фото из инстаграма

Вадим Абрамов

В 2016 году Абрамов заявил, что покидает проект из-за того, что переезжает в другую страну, однако не уточнил в какую. После "Ревизора" Вадим также пробовал создавать самостоятельное тревел-шоу на своем ютубе, однако забросил это дело в 2020 году.

Со временем он исчез с экранов. Его соведущая Анна Жижа накануне полномасштабной войны назвала его "человеком мира" и рассказала, что Абрамов работает за рубежом редактором на многих реалити-шоу. Сейчас она не общается с коллегой.

Экс-ведущий "Ревизора" засветился только в сентябре 2022 года – именно тогда стало известно, что он предал Украину и переехал в Россию, где стал работать на канале "Пятница!". Известно, что и в следующем году Вадим Абрамов продолжил сниматься в России. Речь идет о развлекательном шоу "Четыре дачи", своеобразный гибрид проектов "Четыре свадьбы" и "Ревизора".

Соцсети ведущего недоступны для украинцев или же совсем удалены. Поэтому неизвестно, как он реагировал на события в его стране.

Вадим Абрамов / Фото с сайта ивент-агентства

Николай Тищенко

После завершения участия в развлекательных шоу, Тищенко подался в политику. Он стал нардепом от партии "Слуга народа", но в 2023 году его исключили из состава из-за незаконной поездки в Таиланд.

Также является фигурантом коррупционных дел, которые связаны с хищением бюджета и не только. Летом 2024 года в центре Днепра на ветерана Мазоху напала группа людей, когда он гулял с ребенком. Следствие установило, что группа людей действовала по указанию Тищенко. Участника боевых действий противоправно лишили свободы. Его удерживали в течение определенного времени и нанесли телесные повреждения.

В феврале Тищенко впервые появился в суде на заседании.

Николай Тищенко / Фото из инстаграма

Елена Филонова

В программе "Ревизор" Филонова была в должности бьюти-эксперта, которая проверяла салоны красоты, косметологические студии, парикмахерские и тому подобное. Сегодня она известная инстаграм-блогер, а на ее страницу подписано 1 миллион человек.

В 2020 году она подавала свою кандидатуру на пост киевского городского головы, однако победы Елена не получила.

Елена Филонова / Фото с фейсбука

Юлия Панкова

Юлия была четвертым ревизором программы после Николая Тищенко. В 2019 году вышла замуж, но через 8 месяцев супружеской жизни развелась.

Когда началась полномасштабная война, девушка собралась и уехала к родителям в Гостомель. После этого они не могли никуда выехать, ведь летала авиация, а российские оккупанты пробирались вглубь области. Вместе с семьей она провела 15 дней в полной оккупации. Семья сидела в подвале при низкой температуре, а связи с миром не было.

После того как семье удалось выбраться из-под оккупации, они поселились в Швейцарии. Соцсети Юлии скрыты, поэтому неизвестно, где она сейчас находится и чем занимается.

Юлия Панкова / Фото издания "Лиза"