Избранник Рианны намекнул на пол их третьего ребенка

Рианна и A$AP Rocky посетили мировую премьеру мультфильма "Смурфы". Мероприятие состоялось 28 июня в Брюсселе.

Во время события A$AP Rocky, вероятно, случайно рассекретил пол их с Рианной третьего ребенка. Пишет Show 24 со ссылкой на People.

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На мировой премьере мультфильма "Смурфы" A$AP Rocky пообщался с соведущим ток-шоу Entertainment Tonight. Во время разговора он держал в руках мягкую игрушку Смурфетку (именно эту героиню озвучивает Рианна). Увидев это, Кевин Фрейзер спросил у рэпера: "Это та девочка, которую вы ждали?", на что тот ответил: "Да, чувак, да".

Рианна пришла на мероприятие в голубом полупрозрачном топе, продемонстрировав беременный животик, и юбке Chanel. Наряд был украшен блестками, кристаллами и перьями. Певица сделала элегантные макияж и прическу.

A$AP Rocky появился в темных брюках, светлой рубашке и галстуке в полоску. Рэпер дополнил свой образ черными солнцезащитными очками и массивными украшениями: серьгами и кольцами.

Рианна и A$AP Rocky / Фото Getty Images

Напомним, Рианна сообщила, что беременна в третий раз на Met Gala 2025.