После развода: Риз Уизерспун застали за поцелуем с немецким финансистом

Американскую актрису Риз Уизерспун и немецкого финансиста Оливера Хаарманна заметили за поцелуем. Их сфотографировали на яхте у побережья Сен-Тропе (Франция).

Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на People. Риз и Оливер целовались и обнимались во время отдыха.

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В сентябре 2024 года источники сообщили журналу People, что Риз Уизерспун и Оливер Хаарманн находятся в отношениях. Их впервые увидели вместе в июле, но отмечалось, что актриса "не спешит со свиданиями".

Ей это нравится, но она не хочет, чтобы это было в центре внимания. Она занята работой и сыном. Это ее самые большие приоритеты,

– рассказал тогда источник.

В октябре 2024 года инсайдер сказал изданию, что Уизерспун "развлекается" с Хаарманном и добавил, что актриса "часто летает между Нэшвиллом и Нью-Йорком, чтобы увидеться с ним". Кроме того, источник говорил, что финансист проводит время с ее сыновьями, но был не уверен, что мужчина виделся с дочерью знаменитости.

Ранее мы сообщали, что Билли Айлиш застали за поцелуем с Натом Вольфом.

Коротко о личной жизни Риз Уизерспун