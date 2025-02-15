Рэпер OTOY рассекретил свою избранницу и признался ей в любви

Рэп-исполнитель OTOY рассказал, что находится в романтических отношениях. Он подтвердил отношения с любимой и посвятил ей романтическое сообщение.

Рэпер OTOY рассекретил, что его возлюбленная – Мария Гаврилюк, соосновательница бренда Gunia Project. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм Вячеслава Дрофы (это настоящее имя OTOY).

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OTOY опубликовал совместное черно-белое фото с девушкой в День святого Валентина. Он обратился к избраннице с теплыми словами и признался ей в любви.

Ты – моя причина ходить в душ два раза в день, следить за фигурой, писать музон, *башить айтишку, запоминать рагульские шутки, делать шаги к собственному бизнесу, хотеть детей не когда, а в недалеком будущем, представлять самую красивую свадьбу, переставать жрать вредную пищу. I love you, bae,

– написал рэпер.



OTOY и Мария Гаврилюк / Фото из инстаграма OTOY

Вячеслав Дрофа (OTOY) – 26-летний хип-хоп и рэп-исполнитель, музыкант и автор песен. Артист родом из Львова. Стал узнаваемым рэпером после трека "Стержень", который записал вместе с alyona alyona, Kalush и другими исполнителями.

Также OTOY в мае 2023 выступил на Евровидении-2023, которое проходило от Украины в Великобритании. Вячеслав совмещает музыкальную карьеру с профессией Lead UX Designer.