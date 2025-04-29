В МИД прокомментировали задержание украинского рэпера в Румынии: освободили ли его

На днях украинский рэпер PŁATEK LUV (Никита Еськов) заявил, что его задержали в одном из аэропортов Румынии. По словам парня, он якобы находится в международном розыске по запросу России, куда его угрожали депортировать.

На эту ситуацию уже отреагировали в Министерстве иностранных дел Украины. Представители ведомства дали комментарий OBOZ.UA, передает Show 24.

К слову Хотят депортировать в Россию: 19-летнего украинского рэпера задержали в Румынии

В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что сейчас PŁATEK LUV освободили из-под стражи, ему предоставили адвоката. К тому же дело держит на контроле посольство Украины в Румынии. Там принимают соответствующие меры для консульской защиты.

По информации посольства Украины в Румынии, гражданина Украины, 2006 г.р., проживающего в Польше, задержали румынские правоохранительные органы в г. Клуж Напока по запросу РФ. Как только об этом стало известно, консул сразу принял необходимые меры с целью оказания содействия,

– говорится в заявлении.

Ранее в СМИ назвали вероятно причину того, почему PŁATEK LUV находится в международном розыске по запросу России. В 2024 году рэпера внесли в список "террористов и экстремистов".

PŁATEK LUV задержали в аэропорту Румынии

PŁATEK LUV рассказывал, что в аэропорту "перевернули и перерыли" все его вещи, спрашивали о каждой мелочи, а допрос длился более 6 часов.

"Через полчаса подошел офицер румынской полиции и сообщил, что я не могу покинуть аэропорт и территорию Румынии, потому что нахожусь в международном розыске по запросу Российской Федерации. Они отправили в РФ сообщение о моем задержании и ждут ответа, по какой статье меня хотят судить и депортировать в Россию", – говорил рэпер.

Ранее мы сообщали, что в Варшаве задержали украинского тиктокера Crawly (Владислава Олейниченко).