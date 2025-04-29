На цю ситуацію вже відреагували в Міністерстві закордонних справ України. Представники відомства дали коментар OBOZ.UA, передає Show 24.

До слова Хочуть депортувати до Росії: 19-річного українського репера затримали в Румунії

У Міністерстві закордонних справ України повідомили, що наразі PŁATEK LUV звільнили з-під варти, йому надали адвоката. До того ж справу тримає на контролі посольство України в Румунії. Там вживають відповідних заходів для консульського захисту.

За інформацією посольства України в Румунії, громадянина України, 2006 р.н., який проживає в Польщі, затримали румунські правоохоронні органи в м. Клуж Напока за запитом РФ. Як тільки про це стало відомо, консул одразу вжив необхідних заходів з метою надання сприяння,

– йдеться у заяві.

Раніше у ЗМІ назвали ймовірно причину того, чому PŁATEK LUV перебуває у міжнародному розшуку за запитом Росії. У 2024 році репера внесли до списку "терористів і екстремістів".

PŁATEK LUV затримали в аеропорту Румунії

PŁATEK LUV розповідав, що в аеропорту "перевернули й перерили" всі його речі, запитували про кожну дрібничку, а допит тривав понад 6 годин.

"За пів години підійшов офіцер румунської поліції та повідомив, що я не можу покинути аеропорт і територію Румунії, тому що перебуваю в міжнародному розшуку за запитом Російської Федерації. Вони відправили у РФ повідомлення про моє затримання та чекають відповіді, за якою статтею мене хочуть судити й депортувати в Росію", – казав репер.

Раніше ми повідомляли, що у Варшаві затримали українського тіктокера Crawly (Владислава Олійниченка).