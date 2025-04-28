19-річний репер PŁATEK LUV (справжнє ім'я – Микита Єськов) розповів, що його без пояснень повели на огляд та допит у місті Клуж-Напока. Це румунське місто, куди юнак прибув з метою транзиту через Бухарест, передає Show 24 з посиланням на його сторінку в інстаграмі.

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За словами репера, в аеропорту "перевернули й перерили" всі його речі та запитували про кожну дрібницю. Допит тривав понад 6 годин.

За пів години підійшов офіцер румунської поліції і повідомив, що я не можу покинути аеропорт і територію Румунії, тому що перебуваю в міжнародному розшуку за запитом Російської Федерації. Вони відправили у РФ повідомлення про моє затримання і чекають відповіді, за якою статтею мене хочуть судити й депортувати в Росію,

– заявив репер.

PŁATEK LUV заявив, що в нього забрали всі документи та відправили в кімнату для обшуків в аеропорту, де він повинен чекати відповіді від Росії. Згодом хлопець вийшов на зв'язок і повідомив, що у справі відбулося перше судове засідання.

У ЗМІ називають ймовірну причину, чому репер перебуває у міжнародному розшуку через запит Росії. У 2024 році його внесли у список "терористів та екстремістів".