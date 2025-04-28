19-летний рэпер PŁATEK LUV (настоящее имя – Никита Еськов) рассказал, что его без объяснений повели на досмотр и допрос в городе Клуж-Напока. Это румынский город, куда юноша прибыл с целью транзита через Бухарест, передает Show 24 со ссылкой на его страницу в инстаграме.

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По словам рэпера, в аэропорту "перевернули и перерыли" все его вещи и спрашивали о каждой мелочи. Допрос длился более 6 часов.

Через полчаса подошел офицер румынской полиции и сообщил, что я не могу покинуть аэропорт и территорию Румынии, потому что нахожусь в международном розыске по запросу Российской Федерации. Они отправили в РФ сообщение о моем задержании и ждут ответа, по какой статье меня хотят судить и депортировать в Россию,

– заявил рэпер.

PŁATEK LUV заявил, что у него забрали все документы и отправили в комнату для обысков в аэропорту, где он должен ждать ответа от России. Впоследствии парень вышел на связь и сообщил, что по делу состоялось первое судебное заседание.

В СМИ называют вероятную причину, почему рэпер находится в международном розыске по запросу России. В 2024 году его внесли в список "террористов и экстремистов".