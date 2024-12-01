Аудитории соцсети Crawly запомнился благодаря образу злого зеленого гнома с сачком в руках. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на польские издания RMF24 и Onet.

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Почему тиктокера Crawly депортировали в Украину

Так, в пятницу, 29 ноября, в Польше задержали тиктокера Владислава Олейниченко, более известного как Crawly.

Мужчину передали офицерам пограничной службы, которые на основании его регистрации в Шенгенской информационной системе приняли меры по его выдворению из Республики Польша,

– сказал Яцек Добжинский, представитель Министерства внутренних дел и администрации.

Заместитель министра внутренних дел и администрации Чеслав Мрочек в соцсети X сообщил, что Crawly уже в Украине. "Там огромные потребности, он сможет проявить себя", – написал он.

23-ричный Олейниченко представлялся белорусом, однако, по данным польского Центра мониторинга расистского и ксенофобского поведения, он учился в украинской школе. Именно я структура подала на блогера в прокуратуру.

Сообщается, что в своих соцсетях парень публиковал прямые эфиры из общественных мест. В одном из них он пришел в торговый центр в образе гнома с сачком для бабочек и бородой и приставал к работникам и клиентам.

Несколько дней назад Crawly опубликовал видео, на котором прыгает по машинам на одной из парковок Варшавы. Парень также якобы брызнул из огнетушителя в прохожего, который заметил его действия. Выяснилось, что машины, по которым бегал Олейниченко, привезли заранее на прицепах.

Блогер Crawly вместе со сторонниками крушат авто: смотрите видео

Во время одного из своих стримов тик токер якобы вульгарно высказался о поляках. Он заявлял, что ему "х*йово" от "европейского населения", а Запад, мол, "реально загнивает", Более того, Владислав Олейниченко говорил, что предпочел бы жить в Москве.