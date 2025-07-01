Во время празднования 60-летия Scorpions: вокалист группы Judas Priest поддержал Украину
- Роб Гелфорд из Judas Priest поддержал Украину, выйдя на сцену с украинским флагом во время празднования 60-летия группы Scorpions в Ганновере.
- Гэлфорд и другие музыканты кланялись публике с флагом, подчеркивая поддержку Украины, что освещено в телеграм-канале United24.
Вокалист британской хэви-метал группы Judas Priest Роб Гэлфорд продемонстрировал поддержку Украины. Он вышел на сцену с сине-желтым флагом.
Пишет Show 24 со ссылкой на телеграм-канал United24. Там появилось видео с выступления.
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Роб Гелфорд обернулся в украинский флаг во время празднования 60-летия легендарной немецкой рок-группы Scorpions, состоявшегося 5 июля в городе Ганновер.
Когда вокалист Judas Priest вышел на сцену, зрители в зале встретили его громкими аплодисментами. К Гэлфорду присоединились другие музыканты. Впоследствии они поклонились публике, держа сине-желтый флаг в руках.
Вокалист группы Judas Priest Роб Гелфорд вышел с украинским флагом на сцену во время празднования 60-летия Scorpions. Обе группы не впервые поддерживают Украину публично. Спасибо, что напоминаете миру о нашей стране!,
– говорится в заметке United24.
Роб Гэлфорд вышел на сцену с украинским флагом: видео United24
Роб Хелфорд поддерживает Украину
В декабре 2022 года Роб Хелфорд спросил видеообращение к украинцам.
Привет всем хэви-метал маньякам из Украины! Это ваш Металлический Бог. Посылаю вам всю свою любовь, всю свою силу, всю свою энергию каждому из вас. Я вас очень люблю. Слава Украине! Оставайтесь сильными, оставайтесь тяжелыми, оставайтесь металлическими. О, да!,
– сказал музыкант.
В ноябре 2023 года музыкант опубликовал в инстаграме фото в вышиванке. Также он делился фотографиями, где позирует с украинским флагом, а на одном из концертов в 2024 году вышел с ним на сцену.