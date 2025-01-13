Где сегодня живет участник 2 сезона "Х-Фактора" Роман Веремейчик, который покинул Украину
Роман Веремейчик хорошо запомнился публике талантом и харизматичностью. Его выступления срывали громкие овации, а поклонники были возмущены, когда их любимец выбыл на пути к финалу.
Роман родом из Донецкой области. Во время учебы подрабатывал в ресторане. С самого детства проявил любовь к пению, а также увлекался написанием песен. Что известно о Веремейчике, как сложилась личная жизнь и как он уехал из Украины во время войны, читайте в материале Show 24.
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"Х-Фактор" и дальнейшая карьера
Певец пришел на 2 сезон "Х-Фактора" и на сцене исполнил песню группы "Океан Эльзы" – "Така, як ти".
Роман Веремейчик – "Така, як ти" ("Х-Фактор"): смотрите видео онлайн
Выступление было очень удачным, ведь зал аплодировал стоя, а некоторые вытирал слезы с лица. Роман получил четыре заветных "да" от судей и отправился готовиться к следующему этапу. Артисту удалось дойти до этапа прямых эфиров, однако победы одержать не удалось.
После проекта он продолжил заниматься музыкой и писал песни. К примеру, Веремейчик был фронтменом группы LUMIERE. Однако, последняя песня коллектива вышла 5 лет назад.
LUMIERE – "Вільні": смотрите видео онлайн
Личная жизнь
Исполнитель женился на девушке Анне. 6 января этого года избранница поблагодарила мужа за 9 совместных лет.
В феврале 2022 года у пары родилась дочь Агата. Однако на инстаграм-странице Анны указано, что она мама троих детей.
Как Роман Веремейчик уехал из Украины и где он сейчас
В мае 2022 года Роман опубликовал сообщение, в котором отметил, что их новый дом – Германия.
В комментариях пользователи поинтересовались, как в условиях военного положения и всеобщей мобилизации артист покинул Украину. Он ответил, что они многодетная семья и это подтверждает соответствующий документ.
С тех пор семейство поселилось в Германии, где уже устроило жизнь.