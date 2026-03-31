Россиянин цинично украл хит DREVO: команда украинского певца уже отреагировала

В марте 2026 года российский певец R. Riccardo презентовал трек "Потанцуй со мной", который звучит очень похоже на "Энкараписту" DREVO.

Команда украинского артиста впервые прокомментировала этот инцидент изданию РБК-Украина.

Оказывается, продюсер DREVO Михаил Шиян и лейбл Sound United уже подали жалобу дистрибьюторам, чтобы разобраться с нарушением. Они ожидают, что спорную песню в ближайшее время удалят с музыкальных платформ.

Россияне вырыли вокруг своей территории правовой ров, протянув через который объекты интеллектуальной собственности, можно безнаказанно плевать в лицо цивилизованному миру. Но мы им это не спустим. На каждом концерте DREVO мы собираем большие средства на поддержку ВСУ, чтобы уничтожать врага на поле боя. И здесь мы также разберемся с этими ворами. Плагиат не знает границ и должен быть наказан. Такие "танцы" должны завершаться падением в оркестровую яму,

– подчеркнул продюсер артиста.

R. Riccardo сплагиатил трек DREVO: смотрите видео онлайн

Заметим, что "Энкараписта" DREVO вышла в декабре 2025 года. Клип на ютуб-канале певца собрал уже более 16 миллионов просмотров.

Что известно о DREVO?